В Петербурге больных COVID принимают 18 больниц

В Петербурге больных COVID принимают 18 больниц
За последние сутки 1 846 человек выписались из больницы после лечения от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Зараженных COVID-19 в Северной столице продолжают лечить в 18 стационарах.

Как сообщает Смольный 19 августа, в Петербурге более 400 пациентов, которым диагностировали коронавирус, все еще лежат в реанимациях. В том числе 177 из низ продолжают оставаться на аппарате искусственной вентиляции легких.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил 20 августа, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 39 случаев.

Остаются на карантине 1 818 петербуржцев. Для зараженных граждан работают 18 больниц, их специально перепрофилировали под инфекционные стационары. Однако почти половина коронавирусных коек (45%) в настоящий момент свободны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области еще 227 человек заболели коронавирусом.

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