В Ленобласти еще 227 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 227 человек заболели коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 227 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 20 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 60 757 случаев ковида. При этом выздоровели 48 468 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1925 случаев. По суточному приросту лидирует Москва — 1925 случаев. На третьем месте Московская область — 1029.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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