В аэропорту Пулково 21 августа задержали восемь рейсов

В аэропорту Пулково 21 августа задержали восемь рейсов
В Пулково в субботу задержали с вылетом 8 самолетов. Фото: Baltphoto

Сегодня, 21 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержали восемь авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Антальи, Симферополя, Сочи, Липецка, Москвы, Читы, Воронежа. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Антальи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 3:05, однако время вылета сдвинули на 14:45. Далее с опозданием вылетит рейс до Симферополя. рейс перенесли с 13:45 на 16:15.

Также задерживают два рейса до Сочи. Самолеты должны были улететь в 13:55 и 19:10, но по факту ждать придется до 15:00 и 19:40. Вылет рейса до Липецка перенесли с 14:55 на 17:35.

Время вылета самолета в Москву отложили с 16:00 до 17:05. Еще один самолет в Читу улетит не в 19:00, а в 21:50. Рейс до Воронежа задерживается с 21:55 до 22:20.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.

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