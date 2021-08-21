Toyota влетела в отбойник на Народного ополчения: на месте две скорые

В Кировском районе Петербурга Toyota Land Cruiser влетела в барьерное ограждение. На место дорожно-транспортного происшествия прибыли два автомобиля скорой помощи.
Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 20 августа , в Кировском районе Северной столицы на проспекте Народного ополчения водитель Toyota Land Cruiser не сумел справиться с управлением своего транспортного средства и влетел в отбойник.
На место случившегося были вызваны две бригады скорой медицинской помощи. В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель авто.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московском шоссе фура в отбойнике. По обочине раскидало колеса.