Toyota влетела в отбойник на Народного ополчения: на месте две скорые

Toyota влетела в отбойник на Народного ополчения: на месте две скорые
Toyota врезалась в барьерное ограничение на Народного ополчения. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Кировском районе Петербурга Toyota Land Cruiser влетела в барьерное ограждение. На место дорожно-транспортного происшествия прибыли два автомобиля скорой помощи.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 20 августа , в Кировском районе Северной столицы на проспекте Народного ополчения водитель Toyota Land Cruiser не сумел справиться с управлением своего транспортного средства и влетел в отбойник.

На место случившегося были вызваны две бригады скорой медицинской помощи. В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель авто.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московском шоссе фура в отбойнике. По обочине раскидало колеса.

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Toyota влетела в отбойник на Народного ополчения: на месте две скорые
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