На Московском шоссе фура в отбойнике: по обочине раскидало колеса

На Московском шоссе фура в отбойнике: по обочине раскидало колеса
На Московском шоссе лежат колеса, которые отлетели в результате ДТП. Фото: pixabay

В Ленинградской области в Тосненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого фура вылетела за барьерное ограждение.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Все произошло недалеко от железнодорожной станции Саблино на Московском шоссе.

Там, по направлению на Петербург фура ушла в отбойник. На кадрах, снятых очевидцем происходящего заметно, что вся передняя часть фуры перевалилась через барьерное ограждение.

ДТП уже огородили специальными знаками. По дороге разбросаны колеса от пострадавшего транспортного средства.

На месте происшествия с лопатами уже трудятся рабочие. В данный момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель машины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что один человек погиб и двое пострадали в ДТП во Всеволожском районе.

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