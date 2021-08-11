На Московском шоссе фура в отбойнике: по обочине раскидало колеса

В Ленинградской области в Тосненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого фура вылетела за барьерное ограждение.
Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
Все произошло недалеко от железнодорожной станции Саблино на Московском шоссе.
Там, по направлению на Петербург фура ушла в отбойник. На кадрах, снятых очевидцем происходящего заметно, что вся передняя часть фуры перевалилась через барьерное ограждение.
ДТП уже огородили специальными знаками. По дороге разбросаны колеса от пострадавшего транспортного средства.
На месте происшествия с лопатами уже трудятся рабочие. В данный момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель машины.
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