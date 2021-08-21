Половина фуры в овраге, половина на дороге: ДТП на КАД

Половина фуры в овраге, половина на дороге: ДТП на КАД
Фура вылетела за ограждение на Мурманском шоссе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Во Всеволожском районе Ленинградской области фура попала в аварию.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 20 августа, при заезде с Мурманского шоссе на КАД, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фуру развернуло, она вылетела за пределы трассы. Грузовое средство пробило барьерное ограждение.

Задние шесть колес остались стоять на первой и второй полосе движения, а вот весь перед улетел в овраг.

В данный момент информации о пострадавших нет. На месте случившегося не заметна машина Госавтоинспекции. ДТП не огородили аварийными знаками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД фура пробила ограждение и повисла над трассой. В комментариях под записью подписчики отмечают, что водителю крупно повезло, ведь все могло бы закончиться трагичнее.

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