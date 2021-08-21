СК возбудил дело после гибели двух человек при взрыве в московской квартире

СК возбудил дело после гибели двух человек при взрыве в московской квартире
Полиция проводит проверку. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек в результате взрыва в квартире на Малой Набережной в Москве.

Инцидент произошел в доме на улице Малая Набережная. По предварительным данным, отец принес в квартиру учебную гранату, которую нашли подростки. Затем раздался взрыв. Смертельные ранения получили 14-летний подросток и 44-летний мужчина, сообщил ТАСС.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по городу, уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности и незаконного оборота оружия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура в Воронеже начала проверку после взрыва в автобусе.

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