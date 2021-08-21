Автомобилистов предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября

Автомобилистов предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября
Новые правила помогут исправить массовое применение знаков 8.23. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

C 1 сентября на дорогах России останется только новая версия знака «Фотовидеофиксация». Об этом предупредило ГИБДД.

Так, вместо уже существующего знака фотовидеофиксации 8.23 на дорогах установят новый знак 6.22. Последний применяется самостоятельно, ставится только на въезде в населенный пункт и действует на всей его площади.

Планируется, что нововведение позволит уменьшить общее количество знаков фотовидеофиксации, которые заполонили российские улицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за дорожного ремонта с 31 июля по 3 октября будет поэтапного ограничиваться движение на участке проспекта Обуховской Обороны от Крупской улицы до набережной Обводного канала.

дорожные знаки Россия


 

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Автомобилистов предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября
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