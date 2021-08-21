В Петербурге поймали 24-летнего депутата, катающегося в пьяном виде

В Калининском районе Петербурга задержали молодого депутата, рассекающего в нетрезвом виде на Range Rover.
Иномарку остановили ранним утром субботы, 21 августа, на пересечении Гренадерской улицы и Лесного проспекта. Как сообщается на странице «ВКонтакте» «Дорожный инспектор»,
После прохождения теста выяснилось, что у 24-летнего депутата «Единой России» первая стадия алкогольного опьянения. На автомобилиста составили административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Нарушителю грозит до двух лет лишения прав и штраф 30 тыс. рублей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейские с погоней задержали пьяного таксиста на Северном проспекте.