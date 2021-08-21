В Петербурге поймали 24-летнего депутата, катающегося в пьяном виде

В Петербурге поймали 24-летнего депутата, катающегося в пьяном виде
Нетрезвого депутата поймали в Калининском районе. Фото: "Дорожный инспектор" "ВКонтакте"

В Калининском районе Петербурга задержали молодого депутата, рассекающего в нетрезвом виде на Range Rover.

Иномарку остановили ранним утром субботы, 21 августа, на пересечении Гренадерской улицы и Лесного проспекта. Как сообщается на странице «ВКонтакте» «Дорожный инспектор»,

После прохождения теста выяснилось, что у 24-летнего депутата «Единой России» первая стадия алкогольного опьянения. На автомобилиста составили административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Нарушителю грозит до двух лет лишения прав и штраф 30 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейские с погоней задержали пьяного таксиста на Северном проспекте.

задержание новости СПб пьяное вождение


 

Новости партнеров
Петербуржцы засняли полицейских,
Петербуржцы засняли полицейских, "охраняющих тело" под Володарским мостом
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мотоциклист погиб в ДТП с бетономешалкой на Октябрьской набережной
В Петербурге поймали 24-летнего депутата, катающегося в пьяном виде
Полиция закрыла «Ленинградский Гараж Сейл» за несанкционированную торговлю
Спасатели почти час тушили четырехэтажное здание на Юты Бондаровской
Депутата МО «Волковское» арестовали по делу о вымогательстве взяток
От коронавируса за сутки умерли 38 петербуржцев
Автомобилистов предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября
В Петербурге коронавирус подхватили 1 665 человек за сутки