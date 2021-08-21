Актриса Равшана Куркова перестала скрывать от публики своего ребенка

Актриса Равшана Куркова перестала скрывать от публики своего ребенка
Равшана Куркова показала фото первенца. Фото: скриншот instagram

Известная российская актриса Равшана Куркова подтвердила, что стала мамой, показав снимок сына Гаспара от бизнесмена Сергея Амаряна.

Актриса не делится подробностями личной жизни. Известно, что она была замужем дважды. Второй брак распался в 2008 году.

В прошлом году стали появляться новости о том, что у знаменитости родился ребенок. Тогда Куркова отказывалась комментировать пополнение в семье. Однако накануне звезда опубликовала в своем Инстаграм фото с подросшим наследником.

Подписчикам молодая мама продемонстрировала три снимка малыша, а также рассекретила его имя — Гаспар Амарян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что юморист Евгений Петросян официально подтвердил рождение второго ребенка спустя полгода.

инстаграм куркова


 

Новости партнеров
Суд в Петербурге оштрафовал и выдворил из страны граждан Афганистана, но они этого не поняли
Суд в Петербурге оштрафовал и выдворил из страны граждан Афганистана, но они этого не поняли
Пожар разгорелся ночью в Адмиралтейском районе Петербурга
Пожар разгорелся ночью в Адмиралтейском районе Петербурга
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В пруду на Белградской заметили сразу несколько мертвых уток
Актриса Равшана Куркова перестала скрывать от публики своего ребенка
В Ленобласти прогнозируют сильнейшие туманы
В ночь на воскресенье Петербург накроет туман
Мотоциклист погиб в ДТП с бетономешалкой на Октябрьской набережной
В Петербурге поймали 24-летнего депутата, катающегося в пьяном виде
Полиция закрыла «Ленинградский Гараж Сейл» за несанкционированную торговлю
Спасатели почти час тушили четырехэтажное здание на Юты Бондаровской