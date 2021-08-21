Актриса Равшана Куркова перестала скрывать от публики своего ребенка

Известная российская актриса Равшана Куркова подтвердила, что стала мамой, показав снимок сына Гаспара от бизнесмена Сергея Амаряна.

Актриса не делится подробностями личной жизни. Известно, что она была замужем дважды. Второй брак распался в 2008 году.

В прошлом году стали появляться новости о том, что у знаменитости родился ребенок. Тогда Куркова отказывалась комментировать пополнение в семье. Однако накануне звезда опубликовала в своем Инстаграм фото с подросшим наследником.

Подписчикам молодая мама продемонстрировала три снимка малыша, а также рассекретила его имя — Гаспар Амарян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что юморист Евгений Петросян официально подтвердил рождение второго ребенка спустя полгода.