Пьяный водитель снес дорожный знак в Ленобласти

ДТП в деревне Лехтуси. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

ДТП в деревне Лехтуси. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Во Всеволожском районе Ленобласти пьяный автомобилист устроил ДТП.

Дорожный инцидент произошел ночью воскресенья, 22 августа, в деревне Лехтуси. Подробности сообщили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

По словам очевидцев, мужчина, находящийся в нетрезвом виде за рулем легкового авто, влетел в бетонный столб и дорожный знак. Столб от удара покосился.

Автор поста отметил, что водитель был почти без сознания, но не из-за дорожно-транспортного происшествия, а из-за выпитого спиртного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поймали 24-летнего депутата, катающегося в пьяном виде. После прохождения теста выяснилось, что у молодого человека первая стадия алкогольного опьянения. На автомобилиста составили административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).