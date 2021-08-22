Путин поздравил Нижний Новгород с 800-летним юбилеем

Путин поздравил Нижний Новгород с 800-летним юбилеем
Олицетворением русского характера стали древние храмы, реки Ока и Волга, Нижегородский кремль,  а еще новые заводы. Фото: www.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с днем 800-летнего юбилея города.

Президент посетил Нижний Новгород и обратил внимание на то, что именно в это городе сконцентрирован культурный код, нацидентичность, а также мощь российского народа, сообщает РИА Новости.

Олицетворением русского характера стали древние храмы, реки Ока и Волга, Нижегородский кремль, а еще новые заводы. Также в Нижнем Новгороде есть старинные торговые пути, которые полезны для всей Евразии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в России отмечается праздник — День государственного флага. В честь этого полицейские Петербурга провели праздничную акцию «Флаг России — знак единства». Они поздравили петербуржцев и гостей Северной столицы с праздником, вручив сувенирные флажки. Наш триколор появился во времена правления Петра I.

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