Сотрудники МВД поздравили петербуржцев с Днем государственного флага

Сегодня в России отмечается праздник — День государственного флага. В честь этого полицейские Петербурга провели праздничную акцию «Флаг России — знак единства».

Они поздравили петербуржцев и гостей Северной столицы с праздником, вручив сувенирные флажки. Наш триколор появился во времена правления Петра I. Именно под этим флагом он совершали свои мореплавания. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург»

Несмотря на то, что в течение почти полутора столетий триколор нашей страны часто менялся, осенью 1991 года флаг с более чем трехсотлетней историей утвердили в качестве государственного.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Лахта Центр» подсветят цветами российского триколора. Таким образом башня присоединится к поздравлениям с Днем Государственного флага России. Так, в воскресенье, 22 августа, «Лахта» окрасится в бело-сине-красный в 20:50.