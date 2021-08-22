С 1 сентября в России вырастут пособия по уходу за ребенком

С 1 сентября в России вырастут пособия по уходу за ребенком
Для родителей детей старше 8 лет размер пособия будет рассчитываться в прежнем порядке. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

С 1 сентября пособия по уходу за ребенком будут выплачиваться в размере стопроцентной средней зарплаты. Пример расчета пособия показала специалист юридической компании Светлана Петрикова.

За каждый день на больничном родитель-россиянин получит столько, сколько бы ему платили за рабочий день. Высчитываться сумма больничного будет за два предыдущих года. Где лечился ребенок (в больнице или дома) не важно. Об этом сообщает life.ru.

Так, если заработная плата матери в прошлом году была 30 тысяч рублей в месяц, а в позапрошлом 25 тысяч рублей, то 900 рублей — ее среднедневной заработок. На больничном с ребенком до 8 лет она была 10 дней. Значит, 900 умножаем на 10, и получается девять тысяч рублей. Такое пособие женщина должна получить.

Для родителей детей старше 8 лет размер пособия будет рассчитываться в прежнем порядке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам назвали способ меньше платить за коммуналку.

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