22 августа в «Пулково» рейсы без задержек

22 августа в &#171;Пулково&#187; рейсы без задержек
Все самолеты из "Пулково" вылетают вовремя. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В воскресенье 22 августа в международном аэропорту «Пулково» рейсы без задержек.

Все самолеты из «Пулково» вылетают вовремя. Раньше времени самолеты из Северной столицы приземлились в Доху, Уфу, Москву. Прилетят раньше времени в Симферополь, Архангельск, Новосибирск и Краснодар. Об этом сообщает сайт «Пулково».

Прилетит с опозданием рейс в Горно-Алтайск. Он совершит посадку в 12:30 вместо 09:00.

Вовремя, прилетят по расписанию самолеты в Ташкент, Челябинск, Воронеж, Волгоград, Барнаул, Екатеринбург.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске. Несмотря на то, что злоумышленник успел улететь из Северной столицы, избежать ответственности ему не удалось. Возбудили уголовное дело. В дежурную часть транспортной полиции обратился пассажир, следовавший из Санкт-Петербурга в Норильск.

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