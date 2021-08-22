22 августа в «Пулково» рейсы без задержек

В воскресенье 22 августа в международном аэропорту «Пулково» рейсы без задержек.

Все самолеты из «Пулково» вылетают вовремя. Раньше времени самолеты из Северной столицы приземлились в Доху, Уфу, Москву. Прилетят раньше времени в Симферополь, Архангельск, Новосибирск и Краснодар. Об этом сообщает сайт «Пулково».

Прилетит с опозданием рейс в Горно-Алтайск. Он совершит посадку в 12:30 вместо 09:00.

Вовремя, прилетят по расписанию самолеты в Ташкент, Челябинск, Воронеж, Волгоград, Барнаул, Екатеринбург.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске. Несмотря на то, что злоумышленник успел улететь из Северной столицы, избежать ответственности ему не удалось. Возбудили уголовное дело. В дежурную часть транспортной полиции обратился пассажир, следовавший из Санкт-Петербурга в Норильск.