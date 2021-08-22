В Киришах женщина чуть не зарезала своего мужа

Сотрудники полиции задержали женщину, которая с ножом напала на своего мужа в городе Кириши.

Инцидент произошел 21 августа в квартире дома в Березовом переулке.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержана 55-летняя женщина, ранившая своего мужа. По предварительной информации, около десяти часов вечера в квартире женщина ударила ножом в брюшную полость своего 55-летнего мужа.

Злоумышленница доставлена в отделение полиции, опрошена и отпущена под обязательство о явке. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Красносельском районе города женщина получила 25 ударов ножом от своего супруга. Паре предстояло пройти бракоразводный процесс.