Вор вынес из квартиры в Выборгском районе более 1 млн рублей

Вор вынес из квартиры в Выборгском районе более 1 млн рублей
Мужчина подозреваемого в краже имущества из квартиры в доме на проспекте Луначарского.Фото: google.ru/maps

В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции задержали вора-«домушника».

Он подозреваемого в краже имущества из квартиры в доме на проспекте Луначарского.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержанный вынес из квартиры имущества на сумму более 1 миллиона рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан и полностью изобличен 38-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Петербурга неизвестный ограбил прохожего. Подозреваемого в преступлении задержали по горячим следам.

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