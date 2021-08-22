Вор вынес из квартиры в Выборгском районе более 1 млн рублей

Мужчина подозреваемого в краже имущества из квартиры в доме на проспекте Луначарского.Фото: google.ru/maps

Мужчина подозреваемого в краже имущества из квартиры в доме на проспекте Луначарского.Фото: google.ru/maps

В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции задержали вора-«домушника».

Он подозреваемого в краже имущества из квартиры в доме на проспекте Луначарского.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержанный вынес из квартиры имущества на сумму более 1 миллиона рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан и полностью изобличен 38-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Петербурга неизвестный ограбил прохожего. Подозреваемого в преступлении задержали по горячим следам.