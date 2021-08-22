В водах Дании завершена укладку труб «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Укладка труб «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании завершена.

Трубоукладочное судно «Фортуна», которое работало над завершением строительства в датских водах, 21 августа пересекло морскую границу с Германией, сообщает РИА «Новости». В конце июля сообщалось, что «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке проекта.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.