В Старой Ладоге отметили День флага России

В этом году основные мероприятия проходят в Старой Ладоге. Фото: lenobl.ru

В этом году основные мероприятия проходят в Старой Ладоге. Фото: lenobl.ru

В Ленобласти, как и во всех российских регионах сегодня празднуют День флага России. В этом году центром празднования стала одна из древних столиц Руси — Старая Ладога.

На базе Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника работают интерактивные площадки, подготовленные волонтерами.

Мероприятие посетили губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, зампред правительства Ленобласти Николай Емельянов, депутат Госдумы Сергей Петров и глава администрации Волховского района Алексей Брицун, сообщает Online47.

Гостей ждут выступление творческих коллективов, водное шоу, военно-историческая реконструкция сражения и многое другое.

Губернатор похвалил участников военно-исторической конструкции в костюмах древнерусских воинов.

«Для молодёжи – это очень здорово. Много говорим об истории, но всё же, когда смотрим на действия, костюмы – это запоминается», — отметил он.

Старая Ладога является одним из самых древних поселений страны и первой столицей Руси. До 1703 населенный пункт считался городом и назывался Ладогой. Историки считают, что именно в Старую Ладогу был приглашен князь Рюрик, положивший начало роду Рюриковичей, бывших царями России до 17 века.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Старая Ладога получила символ столицы «Серебряного ожерелья России». На торжественной церемонии глава Волховского района Алексей Брицун получил знак «Столица Серебряного ожерелья России».