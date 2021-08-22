В Петербурге похолодает до плюс 15 градусов в понедельник

В Петербурге похолодает до плюс 15 градусов в понедельник
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Кажется, Петербург покинула летняя жара. С приближением осени температура воздуха продолжает стремительно опускаться.

В начале недели петербуржцев ждут умеренные дожди, а столбики термометров покажут 15 градусов.

Ветер ожидается западный, северо-западный ночью слабы, днем умеренный.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +11…+13 градусов, днем 23 августа столбики термометров покажут +13…+15 градусов.

Атмосферной давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дождливая и прохладная погода ожидает петербуржцев в выходные. В ближайшие выходные в Северной столице сохранится облачная погода с осадками.

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