Назван срок завершения работ на последнем участке «Северного потока-2»

Назван срок завершения работ на последнем участке «Северного потока-2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Судно «Фортуна» продолжит укладку труб «Северного потока — 2» в водах Германии. Работы по укладке планируется закончить до 12 сентября.

Судно покинуло воды Дании, чтобы начать последнюю укладку труб, протяженность которых составит 13–14 километров, сообщает РИА «Новости».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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