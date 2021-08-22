За прошлые 24 часа в больницы Петербурга поступило 220 человек с COVID

Врачи Петербурга ежедневно ведут борьбу с новой коронавирусной инфекцией. В данный момент в городе на Неве работает 17 стационаров, где принимают ковид-пациентов. 12 из них городские, а 5 — федеральные.

Как сообщают в оперативном штабе по борьбе с болезнью, власти Петербурга каждый день обновляют информацию по коронавирусу в городе. Так, 22 августа, развернуто 6 373 койки для зараженных коронавирусом. В том числе 43,78% из них свободны.

За минувшие сутки в стационары Северной столицы приняли 220 пациентов, при этом получили отрицательный тест и были выписаны 278 человек.

Общее число в больных коронавирусом и пневмониями, находящихся в больницах, 4 158 пациентов, 414 из них в реанимации, а 173 – на ИВЛ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала пандемии в Петербурге выписали более 900 штрафов за ковид-нарушения.