С начала пандемии в Петербурге выписали более 900 штрафов за ковид-нарушения

С начала прошлого года в Петербурге надзорные органы выписали 964 штрафа за нарушение проивокоронавирусных норм.

Так, за это время суды Северной столицы рассмотрели более 3,1 тысяч административных дел по статье о несоблюдении законов в сфере нераспространения инфекций. Всего наказали более 1,2 тысяч нарушителей, из них около 700 физические лица, другие — юридические. Некоторые из юрлиц отделались предупреждением, сообщают «Невские новости».

В минувшие сутки в России заразились ковидом более 21 тысячи человек, из них более 1,5 тысячи — жители Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина «Спутник V» в пять раз снижает риск тяжелого течения ковида. Об этом заявила команда ученых из Европейского университета, Первого меда, Медицинского института им. С. Березина и Тарусской больницы.