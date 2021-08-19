Вакцинация снижает в пять раз вероятность тяжелой формы ковида

Вакцина «Спутник V» в пять раз снижает риск тяжелого течения ковида. Об этом заявила команда ученых из Европейского университета, Первого меда, Медицинского института им. С. Березина и Тарусской больницы.

Эффективность вакцины проверили по методике «случай — контроль». Так, она у «Спутника V» равна 81%. В исследовании приняли участие почти 14 тысяч людей с ковидом. В контрольную группу вошли петербуржцы лечащиеся в больницах, в «случай» — госпитализированные люди с 3 июля по 9 августа. Об этом сообщает 78.ru.

Учитывались такие факторы, как возраст. Именно он влияет на риск тяжелого течения болезни и попадания в больницу. Только 10% респондентов были привиты, что ниже доли вакцинированных петербуржцев. Это значит, что вакцина снижает риск заболеть.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи Северной столицы рассчитывают, что углубленную диспансеризацию после перенесенного ковида пройдут около 300 тысяч горожан, об этом заявили в комздраве Пететербурга.