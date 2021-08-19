В Петербурге ожидают привлечь 300 тыс. человек на углубленную диспансеризацию после ковида

В Петербурге ожидают привлечь 300 тыс. человек на углубленную диспансеризацию после ковида
Все категории могут начать обследование только через два месяца после выздоровления от ковида. Фото: unsplash

Врачи Северной столицы рассчитывают, что углубленную диспансеризацию после перенесенного ковида пройдут около 300 тысяч горожан, об этом заявили в комздраве Пететербурга.

Начало программы углубленной диспансеризации для переболевших ковидом в Северной столице объявили с начала июля. Первых людей стали приглашать в середине июля. Прошли обследование уже около 8,5 тыс. петербуржцев. В программе участвуют четыре группы населения. Об этом сообщает ТАСС.

В первую входят те, кто имеет два и более хронических заболевания, во вторую — не более одного. В третью группу входят люди, которые не были в медучереждениях более двух лет, в четвертую — другие петербуржцы, которые захотели пройти углубленную диспансеризацию. Все категории могут начать обследование только через два месяца после выздоровления от ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на амбулаторном лечении находятся 26 869 горожан, у которых подтвердили коронавирус.

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