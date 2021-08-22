Актер «Фантастических тварей» потерял дом из-за лесных пожаров

Актер «Фантастических тварей» потерял дом из-за лесных пожаров
Актер «Фантастических тварей» Эдди Редмэйн& Фото: скриншот Instagram

Особняк актера фильма «Фантастические твари», располагавшегося во Франции, сгорел в связи с лесными пожарами.

Британский актер Эдди Редмэйн утратил свою недвижимость на Лазурном берегу. Стоимость дома оценивается в два миллиона фунтов. Об этом пишет Daily Mail.

Помимо того, что артист лишился дорогостоящего жилья, Редмэйн потерял частичку себя. Ведь именно в этом особняке он провел свое детство и до сих пор зачастую бывал там.

Семейное гнездышко принадлежало родителям Редмэйна 35 лет. А самому актеру в настоящий момент 39 лет.

Летом 2021 года пожары «забрались» во многие страны мира. В этом месяце Америка увидела крупнейший пожар в истории Калифорнии. Возгорание началось 13 июля и вскоре распространилось более чем на 195 тысяч гектаров. Пламя охватило заповедники Плумас и Лассен, округа Бьютт, Лассен, Плумас и Техейма. Совсем недавно лесные пожары пришли и во Францию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители пострадавшего от лесного пожара села в Якутии получили выплаты.

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