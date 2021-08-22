Датские исследователи установили, что мозг может предсказывать будущее

Датские исследователи установили, что мозг может предсказывать будущее
Человек на автомате додумывает окончание любого события. Фото: pixabay

Ученые Орхусского университета в Дании поняли, что мозг человека имеет способность предсказывать будущее.

Как сообщает издание Naked Science, это случается, когда человек слушает мелодию или слова. Исследования установили, что если композиция резко остановится, то мозг человека додумает ее и станет воспринимать как законченную.

Эксперимент показал, что когда люди слушали одни и те же мелодии, а потом оценивали, насколько полно они звучат, слушатели задерживались дольше на той музыке, которая заканчивалась максимально неопределенно.

Ученые думают, что таким образом мозг оценивает и завершенность слов, движения и другие процессы во времени.

То есть человек автоматически додумывает окончание любого события.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что академик РАН объяснил невосприимчивость части людей к COVID-19.

будущее датские ученые мозг человека


 

Новости партнеров
"Ты животное, ты дебилоид": в Старой Деревне неадекватная дама напала на девушку
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарку раздавило в ДТП на Дороге Жизни
Датские исследователи установили, что мозг может предсказывать будущее
Ученый: возможно появление устойчивых к антителам штаммов коронавируса
МакSим начала восстанавливать форму, как Бабкина
На Сампсониевском интервал между встречными авто оказался небезопасным
Актер «Фантастических тварей» потерял дом из-за лесных пожаров
Тепла этим летом в Петербурге уже не будет
«Девятка» ударила по мотоциклисту на Богатырском проспекте