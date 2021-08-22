Датские исследователи установили, что мозг может предсказывать будущее

Ученые Орхусского университета в Дании поняли, что мозг человека имеет способность предсказывать будущее.

Как сообщает издание Naked Science, это случается, когда человек слушает мелодию или слова. Исследования установили, что если композиция резко остановится, то мозг человека додумает ее и станет воспринимать как законченную.

Эксперимент показал, что когда люди слушали одни и те же мелодии, а потом оценивали, насколько полно они звучат, слушатели задерживались дольше на той музыке, которая заканчивалась максимально неопределенно.

Ученые думают, что таким образом мозг оценивает и завершенность слов, движения и другие процессы во времени.

То есть человек автоматически додумывает окончание любого события.

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