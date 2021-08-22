В Америке расследуют загадочную гибель семьи

В Америке по неизвестной причине скончалась семья из трех человек. Фото: pixabay

В Америке по неизвестной причине скончалась семья из трех человек. Фото: pixabay

Семья, в которой подрастала годовалая девочка, странным образом скончалась в маленьком городе Марипос в США.

15 августа семья отправилась на природу. Однако домой в этот день так и не вернулась. Сомнения появились у няни, которая приехала утром в понедельник. Женщине никто не открыл дверь. Родственники и друзья пары обратились в правоохранительные органы.

Тем же днем нашли сначала пустую машину главы семьи, а затем тела отца, матери и малышки. Рядом был найден и труп их любимой собаки.

Полицейские не могут понять, с чем связана смерть целой семьи. На телах не были найдены следы насильственной смерти. В настоящий момент заключение патологоанатома еще не готово.

Среди версий гибели: убийство, угарный газ и токсичные водоросли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Хакасии зарезали всю семью. От ножа преступника скончались четверо взрослых и один ребенок.