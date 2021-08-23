Пожар у баз отдыха в Свердловской области распространился на 240 га

Площадь природного пожара достигла 240 га. Местным жителям посоветовали уходить с территорий.

Как сообщает департамент информационной политики региона 22 августа, в воскресенье, в связи с опасностью распространения природного пожара пришлось эвакуировать две базы отдыха и жителей СНТ «Мирный» в Свердловской области. Ранее огонь охватил 70 га, однако теперь он разошелся на 240 га.

Садоводам СНТ «Мирный», а также персоналу и постояльцам баз отдыха «Зеленый мыс» и «Остров» посоветовали покидать местность. А тех, кто не в состоянии сделать это самостоятельно, администрация Первоуральска обеспечила автобусом. В районе СНТ «Мирный», по информации ГУ МЧС по региону, пожаром занимаются порядка 100 спасателей и 20 единиц техники.

Помимо прочего в Свердловской области держится жара. Столбики термометров показывают 30 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции потерпел крушение пожарный самолет Минобороны России.