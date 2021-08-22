Из Пулково в понедельник задержали три рейса на Урал

В настоящий момент с вылетом из Пулково задерживаются четыре самолета. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В настоящий момент с вылетом из Пулково задерживаются четыре самолета. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В понедельник, 23 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три внутренних и один международный рейс.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Екатеринбурга, Челябинска и Антальи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживаются два рейса до Екатеринбурга U6 224 и U6 226. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 01:00 и в 02:15, однако время вылета сдвинули.

Далее с опозданием вылетит рейс 5N 527 до Челябинска. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 02:25, но самолет полетит не раньше, чем в 02:45.

Также задерживают рейс FV 5863 до Антальи. Судно должно было подняться в 06:35.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.