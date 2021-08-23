Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Если кого-то в книге напрямую обидят, это может быть клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной семейной жизни. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Если кого-то в книге напрямую обидят, это может быть клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной семейной жизни. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Королева Великобритании Елизавета II собирается удиться по делу о клевете после критики со стороны принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Так, королева не довольна и готова идти в суд, но надеется, что внук все же прекратят конфликт. Она надеется, что принц и Маркл должны понять, что подобные нападения недопустимы. Об этом сообщает The Sun.

Юристы собираются отправить предупреждения издательству Penguin Random House, которое будет издавать мемуары принца Гарри. Сам принц отметил, что пишет их как «человек, которым стал, а не как принц, которым родился».

Если кого-то в книге напрямую обидят, это может быть клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной семейной жизни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уже через пару недель принц Гарри вновь посетит Великобританию, и общественность гадает, составит ли ему компанию супруга, Меган Маркл. Похороны принца Филиппа она пропустила, сославшись на беременность. Теперь подходящий предлог не видеть родственников, отношения с которыми не сложились