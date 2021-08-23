Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II собирается удиться по делу о клевете после критики со стороны принца Гарри и его жены Меган Маркл.
Юристы собираются отправить предупреждения издательству Penguin Random House, которое будет издавать мемуары принца Гарри. Сам принц отметил, что пишет их как «человек, которым стал, а не как принц, которым родился».
Если кого-то в книге напрямую обидят, это может быть клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной семейной жизни.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уже через пару недель принц Гарри вновь посетит Великобританию, и общественность гадает, составит ли ему компанию супруга, Меган Маркл. Похороны принца Филиппа она пропустила, сославшись на беременность. Теперь подходящий предлог не видеть родственников, отношения с которыми не сложились