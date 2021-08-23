В Петербурге могут измениться тарифы на «Яндекс.Такси»

В Петербурге могут измениться тарифы на «Яндекс.Такси»
Сейчас самая дешевая поездка на «Яндекс. Такси» по тарифу «Эконом» равна 79 рублей. Фото: pixabay

Услуги «Яндекс. Такси» в некоторых регионах в ближайшем будущем станут дороже. До сих пор остается неизвестным, повысятся ли цены в Петербурге.

О скором повышении цен рассказали в компании. В «Яндексе» не отметили, каких именно регионов коснется подорожание. Однако обратили внимание на то, что повышение цен точно не коснется столицы. Про Петербург ничего не сказали. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас самая дешевая поездка на «Яндекс. Такси» по тарифу «Эконом» равна 79 рублей, далее – около семи рублей за километр.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осенью вакцинироваться от COVID-19 должны 80% водителей такси. При этом введение таких мер не должно повлиять на стоимость услуг. Такое заявление сделал эксперт в сфере транспортной инфраструктуры Михаил Бурцев. Ужесточение мер в отношении таксистов может сказаться на времени ожидания машины.

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