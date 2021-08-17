Время ожидания такси может увеличиться из-за обязательной вакцинации

Осенью вакцинироваться от COVID-19 должны 80% водителей такси. При этом введение таких мер не должно повлиять на стоимость услуг. Такое заявление сделал эксперт в сфере транспортной инфраструктуры Михаил Бурцев.

По его словам, ужесточение коронавирусных мер в отношении таксистов может сказаться на времени ожидания машины.

Эксперт объяснил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», что «время должно несколько увеличиться, потому что определенный штат водителей не будет допущен к управлению такси».

Бурцев поддержал требование о вакцинации водителей, поскольку транспортные предприятия обязаны защитить пассажиров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комитет по транспорту взял на личный контроль COVID-безопасность в такси. Компаниям направили письма с предупреждением.