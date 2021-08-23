Дефицит мигрантов привел к росту зарплат разнорабочих

В первой половине этого года в стране увеличился возникший в начале пандемии ковида дефицит разнорабочих. Это привело к росту средней зарплаты низкоквалифицированных сотрудников.

За этот период резюме от соискателей из Средней Азии почти не изменилось по сравнению с таким же периодом 2020 года, но число вакансий для мигрантов выросло. Конкуренция на одно место среди работников, занятых на производстве, в строительстве, уменьшилось до одного-двух человек на место с двух—пяти в 2020 году.

Дефицит неквалифицированных работников стал заметен во многих отраслях. Это прежде всего строительство, сельское хозяйство и ЖКХ, службы доставки, такси.

Желаемая зарплата для них увеличилась на 15%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти назвали стоимость прививки от ковида для мигрантов.