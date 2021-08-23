Спасатели два часа тушили дом в Лужском районе, погибла пенсионерка

В Лужском районе Ленобласти в одном из поселков среди ночи загорелся частный дом. Пожарные тушили его почти два часа, не обошлось без жертв.

Трагедия случилась в понедельник, 23 августа, в поселке Сяберо. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 2:20. К месту происшествия оперативно прибыли 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, частный дом горел на общей площади 84 квадратных метра. В 4:17 пожар ликвидировали.

Как сообщил 78.ru, в доме находилась 64-летняя женщина. Она погибла в результате пожара.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар у баз отдыха в Свердловской области распространился на 240 га.