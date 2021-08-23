В Ленобласти COVID заразились более 220 человек за сутки

В Ленобласти COVID заразились более 220 человек за сутки
Медики сомневаются в официальной статистике по коронавирусу. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В Ленинградской области зафиксировали еще 221 новый случай заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значится 61 427 заболевших, из них 48 752 человека к настоящему времени выздоровели.

В антилидерах по количеству заразившихся Всеволожский район, где выявили 53 новых случаев коронавируса за последние сутки. Большое число инфицированных также в Киришском (20 человек) и Выборгском (17 человек) районах.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 34 месте. Петербург находится на третьем — 691 зараженный. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 1 458 человек. Второе место у Подмосковья — 1 187 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посткоронавирусные симптомы очень опасны для тех, кто переболел ковидом в тяжелой форме. По словам ученого, после выздоровления каждому переболевшему нужно пройти диспансеризацию.

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