Ученый рассказал, кому угрожают тромбоз и другие осложнения после коронавируса

Посткоронавирусные симптомы очень опасны для тех, кто переболел ковидом в тяжелой форме, отметил академик РАН Юрий Бузиашвили.

Он уверен, что после выздоровления каждому переболевшему нужно пройти диспансеризацию. Она позволит вовремя выявить осложнения после ковида. Об этом сообщают «Аргументы и факты»

Так, единого маркера тромбообразования нет. Убедиться в отсутствии рисков в каждом случае поможет комплексное обследование, отметил академик.

При диспансеризации обязательным для всех, переболевших коронавирусом, является анализ на определение концентрации D-димера в крови. Его уровень увеличивается, когда в организме образуются тромбы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Иммунолог Андрей Продеус порекомендовал до конца августа вакцинироваться от ковида. Он говорит, хотя бы первый этап. Так, осенью станет больше сезонных инфекционных болезней.