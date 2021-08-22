Иммунолог Продеус рекомендовал привиться от COVID-19 до сентября

Иммунолог Продеус рекомендовал привиться от COVID-19 до сентября
Успешное формирование антител к коронавирусу зависит от состояния иммунной системы. Фото: pixabay.com

Иммунолог Андрей Продеус порекомендовал до конца августа вакцинироваться от ковида. Он говорит хотя бы про первый этап.

Так, осенью станет больше сезонных инфекционных болезней. Это дополнительная нагрузка на иммунитет, отметил доктор. И порекомендовал отложить поход в пункт прививки, если есть симптомы ОРВИ. Об этом сообщает Sputnik.

Успешное формирование антител к коронавирусу зависит от состояния иммунной системы. Если человек болеет, то вакцинация может ухудшить его состояние. Поэтому врач не будет прививать человека, который себя плохо чувствует.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жара могла внести свою лепту в повышение уровня смертности от коронавируса в России. Статистика должна пойти на спад в ближайшее время. Такое заявление сделал доктор биологических наук Сергей Нетесов.

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