Иммунолог Продеус рекомендовал привиться от COVID-19 до сентября

Иммунолог Андрей Продеус порекомендовал до конца августа вакцинироваться от ковида. Он говорит хотя бы про первый этап.

Так, осенью станет больше сезонных инфекционных болезней. Это дополнительная нагрузка на иммунитет, отметил доктор. И порекомендовал отложить поход в пункт прививки, если есть симптомы ОРВИ. Об этом сообщает Sputnik.

Успешное формирование антител к коронавирусу зависит от состояния иммунной системы. Если человек болеет, то вакцинация может ухудшить его состояние. Поэтому врач не будет прививать человека, который себя плохо чувствует.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жара могла внести свою лепту в повышение уровня смертности от коронавируса в России. Статистика должна пойти на спад в ближайшее время. Такое заявление сделал доктор биологических наук Сергей Нетесов.