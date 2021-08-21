Стало известно, когда смертность от COVID пойдет вниз

Смертность от коронавируса в России составляет 800 человек в день. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Смертность от коронавируса в России составляет 800 человек в день. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Жара могла внести свою лепту в повышение уровня смертности от коронавируса в России. Статистика должна пойти на спад в ближайшее время. Такое заявление сделал доктор биологических наук Сергей Нетесов.

По его словам, еще одной причиной высокого уровня смертности мог стать «дельта»-вариант индийского штамма коронавируса.

Специалист рассказал в интервью радио Sputnik, что снижение летальности от коронавируса начнется примерно через две недели после того, как последует спад заболеваемости COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от коронавируса за сутки умерли 38 петербуржцев. За время пандемии коронавирус подтвердили более чем у 565 тыс человек.