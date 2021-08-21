От коронавируса за сутки умерли 38 петербуржцев

От коронавируса за сутки умерли 38 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Пандемия продолжает уносить жизни, несмотря на массовую вакцинацию. В Петербурге подтвердили новые смертельные случаи из-за коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно 21 августа. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с угрозой распространения коронавируса, в городе за сутки было зафиксировано 38 летальных исходов. Отметим, что за время пандемии коронавирус подтвердили более чем у более 565 тыс. Обследование на коронавирусную инфекцию прошли 28 344 человека.

Число вакцинированных горожан приближается к 1,5 миллиона.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что назальный препарат от COVID-19 готов пройти клинические испытания. Регистрация препарата ожидается в 2022 году.

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