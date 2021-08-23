Прохожий попал под обстрел безработного жителя на Серпуховской

Прохожий попал под обстрел безработного жителя на Серпуховской
Инцидент произошел на Серпуховской улице. Фото: скрин Google.Maps

В Адмиралтейском районе Петербурга местный житель выстрелил в прохожего из окна дома. Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 22 августа, в отдел полиции обратился местный житель с заявлением о том, что из дома 14 по улице Серпуховскская доносится неизвестный стреляет в него из пневматики. Огонь открыли со второго этажа.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские выяснили, что развлечься таким образом решил неработающий 23-летний житель дома.

В отношении пострадавшего был составлен административный протокол о мелком хулиганстве, его отпустили, от подачи заявления он отказался. Оружие изъяли, а стрелка поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина после стрельбы по банкам попал в полицию.

новости СПб полиция стрельба


 

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