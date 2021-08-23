В Гатчине ссора в баре закончилась огнестрельными

Он попал ему в живот и в правую ногу. Фото: Google. Maps

Он попал ему в живот и в правую ногу. Фото: Google. Maps

В одном из баров Гатчины ночные посиделки закончились огнестрельными.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 35-летний мужчина, находясь в баре «Олдстрит бар», в ходе возникшего словесного конфликта, переросшего в драку, достал травматический пистолет и пять раз выстрелил в сторону 20-летнего мужчину. Он попал ему в живот и в правую ногу.

Ранее в полицию Ленобласти поступило сообщение о том, что в г. Гатчина в баре «Олдстрит бар» (г.Гачтина, ул.Чкалова, д.41) огнестрельное ранение, стреляли из травматического оружия, ранили мужчину на вид 40 лет.

В результате конфликта мужчину с огнестрельными ранениями живота, левого плеча, предплечья, бедра, в состоянии средней тяжести и стрелявшего с ушибленной головой, в удовлетворительном состоянии, обоих госпитализировали в больницу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Адмиралтейском районе Петербурга местный житель выстрелил в прохожего из окна дома.