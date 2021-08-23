Под Комарово нашли скелет, а на Васильевском двух мертвецов, лежащих друг на друге

За минувшие выходные в Северной столице и пригородах произошло сразу две леденящих истории. Под Комарово мужчина с ребенком наткнулись на истлевший труп в спортивном костюме, а на Васильевском арендодатель, придя на проверку в квартиру, нашел там мертвых жильцов.

В воскресенье, 22 августа, мужчина с ребенком отправились в лес в Курортном районе близ Комарово — собирать грибы. Гуляя, они направлялись к Щучьему озеру, когда в овраге недалеко от водоема внезапно заметили человеческие останки. Скелет мертвеца был облачен в спортивный костюм и один ботинок.

Шокированный грибник сразу обратился в правоохранительные органы. Как рассказали gazeta.spb.ru в полиции, при себе у трупа нашли удостоверяющие личность документы. Предположительно, погибший является 49-летним жителем Петербурга, об исчезновении которого его близкие заявили в ноябре прошлого года.

Сейчас останки перевезли в морг для установления причины смерти. На месте продолжают работать следователи и криминалисты.