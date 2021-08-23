Под Комарово нашли скелет, а на Васильевском двух мертвецов, лежащих друг на друге

Под Комарово нашли скелет, а на Васильевском двух мертвецов, лежащих друг на друге
Останки пропавшего мужчины нашли в овраге по пути к Щучьему озеру. Фото: скриншот Google Maps

За минувшие выходные в Северной столице и пригородах произошло сразу две леденящих истории. Под Комарово мужчина с ребенком наткнулись на истлевший труп в спортивном костюме, а на Васильевском арендодатель, придя на проверку в квартиру, нашел там мертвых жильцов.

В воскресенье, 22 августа, мужчина с ребенком отправились в лес в Курортном районе близ Комарово — собирать грибы. Гуляя, они направлялись к Щучьему озеру, когда в овраге недалеко от водоема внезапно заметили человеческие останки. Скелет мертвеца был облачен в спортивный костюм и один ботинок.

Шокированный грибник сразу обратился в правоохранительные органы. Как рассказали gazeta.spb.ru в полиции, при себе у трупа нашли удостоверяющие личность документы. Предположительно, погибший является 49-летним жителем Петербурга, об исчезновении которого его близкие заявили в ноябре прошлого года.

Сейчас останки перевезли в морг для установления причины смерти. На месте продолжают работать следователи и криминалисты.

Днем ранее, в субботу, 21 августа, владелец недвижимости на 21-линии Васильевского острова стал свидетелем страшной находки. Мужчина, которому принадлежит трехкомнатная квартира на верхнем этаже дома №16/8 по 21-линии В. О., сдает жилплощадь в аренду.

В выходной петербуржец решил нагрянуть к съёмщикам с проверкой — возможно, потому что они не выходили на связь, но точной причины правоохранители не называют. Зайдя в квартиру, хозяин жилья обнаружил в одной из комнат лежащую на диване 31-летнюю женщину, сверху на ней находился 45-летний мужчина. Оба были мертвы.

Правоохранителям и судмедэкспертам только предстоит разобраться в причинах смерти и установить обстоятельства происшествия. Пока полицейские отмечают только отсутствие следов насильственной смерти на телах погибших. И мужчина, — выходец из подмосковного Пушкино, — и женщина, — уроженка поселка Майданово Московской области, — были одеты в футболки и шорты.

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