Под Комарово нашли скелет, а на Васильевском двух мертвецов, лежащих друг на друге

За минувшие выходные в Северной столице и пригородах произошло сразу две леденящих истории. Под Комарово мужчина с ребенком наткнулись на истлевший труп в спортивном костюме, а на Васильевском арендодатель, придя на проверку в квартиру, нашел там мертвых жильцов.
В воскресенье, 22 августа, мужчина с ребенком отправились в лес в Курортном районе близ Комарово — собирать грибы. Гуляя, они направлялись к Щучьему озеру, когда в овраге недалеко от водоема внезапно заметили человеческие останки. Скелет мертвеца был облачен в спортивный костюм и один ботинок.
Шокированный грибник сразу обратился в правоохранительные органы. Как рассказали gazeta.spb.ru в полиции, при себе у трупа нашли удостоверяющие личность документы. Предположительно, погибший является 49-летним жителем Петербурга, об исчезновении которого его близкие заявили в ноябре прошлого года.
Сейчас останки перевезли в морг для установления причины смерти. На месте продолжают работать следователи и криминалисты.
В выходной петербуржец решил нагрянуть к съёмщикам с проверкой — возможно, потому что они не выходили на связь, но точной причины правоохранители не называют. Зайдя в квартиру, хозяин жилья обнаружил в одной из комнат лежащую на диване 31-летнюю женщину, сверху на ней находился 45-летний мужчина. Оба были мертвы.
Правоохранителям и судмедэкспертам только предстоит разобраться в причинах смерти и установить обстоятельства происшествия. Пока полицейские отмечают только отсутствие следов насильственной смерти на телах погибших. И мужчина, — выходец из подмосковного Пушкино, — и женщина, — уроженка поселка Майданово Московской области, — были одеты в футболки и шорты.