В Петербурге с июня произошло три покушения на жизнь пеших патрулей

В Петербурге с июня произошло три покушения на жизнь пеших патрулей
В Комитете тщательно и принципиально расследуют случаи покушения на жизнь сотрудников. Фото: Пресс-служба ОГИБДД

Работники городского транспорта сталкиваются с проявлением агрессии в отношении себя при исполнении служебных обязанностей. Об этом рассказал председатель Комитета по транспорту Кирилл Полякова.

По его словам, пешие патрули, которые с конца июня занимаются нарушениями правил парковки в зоне действия запрещающих остановку и стоянку знаков, стали жертвами уже трех инцидентов с покушением на жизнь инспекторов. Под прицелом людей с расшатанной психикой оказываются и кондукторы общественного транспорта. А на днях был задержан таксист-нелегал, который совершил наезд на инспектора и скрылся.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Поляков также отметил, что поручил сотрудникам Комитета и подведомственных предприятий незамедлительно оказывать содействие следственным органам в поимке злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге неадекватный пассажир ударил кондуктора троллейбуса по лицу.

инспектор дпс кирилл поляков новости СПб


 

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