Утром в квартире на улице Петра Смородина выгорела комната

Пожар произошел в доме 6 по улице Петра Смородина. Фото: скрин Google.Maps

Пожар произошел в доме 6 по улице Петра Смородина. Фото: скрин Google.Maps

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись девять спасателей.

возгорание случилось в понедельник, 21 августа, в доме №6 на улице Петра Смородина. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 10:48. К месту происшествия оперативно выехали девять сотрудников части на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в трехкомнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 15 кв. метров.

В 11:21 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели два часа тушили дом в Лужском районе, погибла пенсионерка.