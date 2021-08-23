Автомобиль «Яндекс.Такси» вылетел в кювет и перевернулся на Мурманском шоссе

Место ДТП на Мурманском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Место ДТП на Мурманском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

На Мурманском шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля службы «Яндекс.Такс». Машина оказалась в кювете.

Дорожный инцидент случился сегодня, 23 августа. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«В районе базы отдыха Лазурная на разделительной полосе яндекс такси», — уточнил место аварии очевидец.

На кадрах видно, что машина оказалась в перевернутом виде за пределами проезжей части. На транспортное средство также упало дерево.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к ДТП с такси и «Газелью» в Колпино приезжали пожарные и несколько скорых.