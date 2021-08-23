России предсказали мусорный коллапс к 2030 году

России предсказали мусорный коллапс к 2030 году
Расширенная ответственность производителей предполагает, что после употребления покупателем товара его производитель должен утилизировать от него упаковку. Фото: pixabay

К 2030 году в стране негде будет хранить мусор, и Россия окажется на грани мусорного коллапса. Об этом заявил руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Чтобы избежать катастрофы, он считает надо как можно быстрее вводить расширенную ответственность производителей за утилизацию отходов. Об этом сообщает телеканал «360».

Исмаилов уверен, если не запустить в ближайшее время РОП, то через 30 лет захоронения отходов в стране по территории займут целое небольшое государство.

В Greenpeace говорят, что если мусор в стране не будут утилизировать в промышленных масштабах, то место на полигонах закончится уже через три года.

Расширенная ответственность производителей предполагает, что после употребления покупателем товара его производитель должен утилизировать от него упаковку. В России такие правила начнут действовать со следующего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершился конкурс по выбору мусорного оператора

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России предсказали мусорный коллапс к 2030 году
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