В Петербурге завершился конкурс по выбору мусорного оператора

В Петербурге завершился конкурс по выбору мусорного оператора
Контракт был подписан на десять лет. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге завершен конкурс по исполнению функций единого оператора по обращению с отходами на территории региона. Итоги подвела комиссия Смольного.

Об этом стало известно в пятницу, 20 августа. Один из двух участников выбыл из конкурса в связи с не соответствующей требованиям заявкой. В результате победителем стал АО «Невский экологический оператор.

Контракт был подписан на десять лет. Начальная его цена составляла 131 млрд рублей. НЭО ее снизило до 125,7 млрд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге приостанавливали конкурс по поиску мусорного оператора из-за жалобы. инициатором разбирательств стала ООО «Ленинградская областная экологическая компания».

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