Собаководы оценили инициативу введения «ОСАГО для собак»

В петербургском ЗакСе приняли документ об обязательном страховании ответственности владельцев потенциально опасных собак.

Законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму.

В случае принятия закона владелец потенциально опасной собаки должен будет приобрести страховой полис. Без этого документа он будет не вправе выгуливать животное за пределами принадлежащего ему огороженного участка.

В отделение челюстно-лицевой хирургии больницы имени Раухфуса каждый месяц привозят почти двадцать детей, пострадавших от собак.

Ольга Леонова, член кинологического клуба, новость о полисах для собак встретила с пониманием, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Она, как и другие ответственные собаководы, готова его приобрести. Но что делать с теми, кто бесконтрольно разводит животных? По словам Ольги, нужно всех пересчитать и внести в базу. Есть вопросы и к списку потенциально опасных собак, ведь укусить может такса и чихуахуа. Все зависит от того, как хозяин воспитывает своего питомца.

«Купить собачку ребенку и просто отдать ребенку — на, занимайся. Все зависит от людей. Если вы не занимаетесь сами, не ждите ничего хорошего от животного», — считает она.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге благодаря служебной собаке по кличке Есения нашли и задержали женщину, бросившую двухмесячную дочь в парадной. Вечером 11 августа в парадной дома на Большом проспекте П.С. нашли грудного ребенка.