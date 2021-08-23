Пожилой клиент банка на Кондратьевском пришел за деньгами с ножом

В понедельник, 23 августа, в отделение банка, расположенного в доме №53 по Кондратьевскому проспекту, вызвали полицию. Оказалось, мужчина с ножом вымогал у сотрудницы офиса деньги.

Инцидент произошел в Калининском районе Петербурга около 10:30 утра. Скопление полицейских машин заметили бдительные горожане, которые поделились наблюдением в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

«Скрутили деда в Сбербанке в доме на углу перекрестка Кондратьевского и Металлистов, все на месте, росгвардия и полиция», — пишут очевидцы.

Позже сотрудники правоохранительных органов разъяснили обстоятельства и причины задержания пожилого мужчины. Как выяснилось, 64-летний пенсионер пришел в отделение банка, чтобы снять со своей карты деньги, но средств на счету не оказалось. Впав в отчаяние, клиент достал нож и, размахивая им, стал требовать возвращения сбережений у сотрудницы финансового учреждения.

К счастью, работники успели нажать тревожную кнопку: пенсионер лишь выкрикивал угрозы, но не нападал, — и, возможно, не собирался, — на окружающих. За это время к месту вызова подъехали стражи порядка, жертв удалось избежать.

Полицейские также установили, что дебошир живет в доме по соседству. Пока процессуальное решение в отношении петербуржца не принято, сотрудники органов разбираются с мотивами его действий. Возможно, впоследствии будет возбуждено уголовное дело.

Можно предположить, что пенсионер так эмоционально отреагировал на отсутствие средств на карте, поскольку стал жертвой мошенников, но это лишь одна из версий — истину установят работники МВД.